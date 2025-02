Ilgiorno.it - Il grande bosco dei bambini. Al lavoro con mamme e papà: hanno piantato 700 alberelli

Alla periferia della città, in via Croce, sta nascendo unurbano. Proseguendo in un percorso iniziato già alcuni anni orsono, sono stati piantati 700 nuovi, nell’ambito del progetto Forestami, l’iniziativa che si propone di coinvolgere cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende nella responsabilità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano. "È stato un momento coinvolgente, partecipato e davvero emozionante, a cuipartecipato molti, accompagnati dai loro genitori – ha commentato il sindaco Marco Ballarini –. Abbiamo avviato un cammino lungo e non semplice, ma capace di rendere migliore il futuro della nostra città.