Il governo dà battaglia alla Corte Ue per salvare l’accordo Italia-Albania Ma la sentenza sui Paesi sicuri arriverà tra 3 mesi

È scontro tra il difensore dei migranti portati neiscorsi ine i legali delno davanti ai giudici delladi giustizia dell’Ue, chiamata oggi – martedì 25 febbraio – a esaminare i ricorsi pregiudiziali presentati dal tribunale di Roma, che finora non ha riconosciuto la legittimità dei fermi disposti per i migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti nei centri di Schengjin e Gjader. Nodo cruciale della contesa tra le parti è l’interpretazione del concetto di «Paese terzo sicuro» utilizzato per giustificare il trasferimento nei centri sull’altra sponda dell’Adriatico di migranti provenienti dache l’considera, come Bangladesh ed Egitto, per l’esame delle loro domande d’asilo con procedura accelerata. Una pratica già bocciata dai giudici romani, che ne ha messo in dubbio la legittimità rinviando la questione a Lussemburgo.