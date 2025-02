Ilfattoquotidiano.it - Il geografo Paul Richardson: “La pandemia ci ha insegnato che il concetto di nazione è un mito da abbattere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Combattere la crisi climatica? Difficile, anzi impossibile se non cambiamo il modo in cui viviamo la nostra geografia, in maniera deterministica, come se fosse un destino. A lanciare la polemica in un libro che spiazza – Le bugie delle mappe, Marsilio editore – è, professore della School of Geography, Earth and Environmental Sciences presso l’Università di Birmingham, secondo cui “contro pandemie e disastri climatici dobbiamo combattere tutta una serie di miti. Tra cui, per primi, quello dei continenti, dei muri difensivi, dellae delstesso di sovranità”.In realtà, spiega il professore, in geografia non c’è nulla di ineluttabile. Prendiamo i continenti (che tra l’altro, nei prossimi 250 milioni di anni, si fonderanno insieme in un super continente). Non solo capire esattamente quanti siano non è semplice, ma “non brillano neanche per uniformità geografica”.