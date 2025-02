Il Galatasaray denuncia Josè Mourinho | cos’è successo dopo il big match col Fenerbahce

Leggi su Sportface.it

Era la partita più attesa, ma anche la più temuta: migliaia di agenti di polizia schierati a presidio dello stadio, un arbitro straniero (Vincic) per scacciare ogni sospetto e allontanare ogni polemica.è finita senza reti e senza espulsioni, con un carico di emozioni inferiore alle aspettative, e con un gol annullato agli ospiti. Alla fine, però, le tensioni (mai così alte negli ultimi anni) tra le prime due della classe della Super Lig turca, sono esplose nel post gara. “la partita sono andato nella stanza dell’arbitro e gli ho detto ‘Grazie per essere venuto qui e per aver arbitrato questa grande partita’ – ha detto-. Era presente anche il quarto uomo, mi sono girato verso di lui e gli ho detto ‘se questa partita fosse stata arbitrata da un arbitro turco, sarebbe stato un disastro'”.