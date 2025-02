Superguidatv.it - Il Gabibbo si candida a duettare con Lucio Corsi nel suo disco con i pupazzi

Leggi su Superguidatv.it

ha recentemente dichiarato in un’intervista di voler realizzare undi duetti esclusivamente con. Tra i personaggi che vorrebbe coinvolgere ha citato icone come Topo Gigio, Dodò, l’orso Bear, Rockfeller e Pingu, costruendo un universo musicale tra nostalgia e fantasia. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se nel progetto ci sarebbe stato spazio anche per il, il cantante ha esitato, rispondendo con un dubbioso: «Non lo so. Il.».IlsiconNon si è fatta attendere la replica del celebre pupazzo rosso di Striscia la Notizia, che ha colto al volo l’occasione per autorsi. Con il suo inconfondibile spirito esuberante, ha inviato un messaggio diretto a:«, so che farai un album con i. Oltre a tutti i personaggi neomelodici che hai citato, prendi anche me! Vengo con tutta la mia collezione di Wandrè.