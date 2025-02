Sport.quotidiano.net - Il futuro del Pistoia Basket. Stasera il Cda della verità

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il giornoè arrivato. È infatti fissato per questa sera il consiglio d’amministrazione del2000, chiamato a diradare le nubi che negli ultimi giorni si sono addensate, fosche, sul presente e suldel club. Il protagonista più atteso è senza dubbio Ronald Rowan, presidente del club e amministratore unicoEast Coast Sports Group, che detiene le quote di maggioranzasocietà. Il patron dovrebbe essere rientrato dagli Stati Uniti nella notte, giusto in tempo per prendere parte al Cda. Oltre a lui ci sarà Steven Raso, altro socioEast Coast Sports Group, che in questi giorni si è impegnato a tutto campo in città dichiarando di essere pronto a fare il possibile per ’raddrizzare la barra’. Tra i due, verosimilmente, potrebbe tirare aria di scontro, vista l’insoddisfazione latente per la gestione tecnico-finanziaria portata avanti finora da Rowan.