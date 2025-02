Ilfattoquotidiano.it - Il fotovoltaico cresce del 30% nel 2024, ma calano le connessioni agli impianti residenziali: effetto della fine del Superbonus

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di Italia SolareAl 31 dicembre, in Italia risultano connessi 1.878.780fotovoltaici, per una potenza totale di 37,08 GW. La potenza connessa durante ilè stata pari a 6,80 GW segnando un incremento del 30% rispetto al 2023. Nonostante tale crescita in termini di potenza, il numero di nuoviconnessi nell’anno è diminuito del 25%, attestandosi a 283.914 nuove installazioni.L’analisi dei dati mostra un’accelerazione nel segmento utility-scale durante il, con una quotante didi grandi, mentre il settore residenziale ha risentito dell’del110% ecessione del credito, che si è riflesso in un calo delledeglidomestici in modo più marcato nella seconda metà dell’anno passato.“Ilitaliano sta vivendo una fase di crescita solida, con un ruolo sempre più forte deglidi grande ta.