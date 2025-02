Il Fisco chiede 125 milioni a Elon Musk per il mancato pagamento dell’Iva da parte di X

Lettera43.it - Il Fisco chiede 12,5 milioni a Elon Musk per il mancato pagamento dell’Iva da parte di X

Leggi su Lettera43.it

La procura di Milano e la Guardia di finanza, assieme all’Agenzia delle entrate, hanno chiesto 12,5di euro a X per «infedele dichiarazione» dadella piattaforma, che avrebbe evaso l’Iva nel periodo che va dal 2016 al 2022, quando si chiamava ancora Twitter. Le contestazioni fiscali mosse nei confronti di X, rilevata danel 2022, sono simili a quelle che hanno già portato are a Meta circa 880di euro e vertono attorno a un semplice concetto: quando le piattaforme social ottengo – seppur gratuitamente – i dati degli utenti in cambio dell’iscrizione, ne traggono guadagno e per questo devono pagare l’Iva. Il fascicolo è affidato dal pm Giovanni Polizzi, già protagonista di altre indagini sui giganti del web. Secondo quanto riportato da Reuters, parallelamente la procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando una frode fiscale.