Il figlio di Elon Musk si mette le dita nel naso e sporca la scrivania di Trump: sostituita all'istante

Dopo oltre sei decenni di servizio, la celebrepresidenziale utilizzata da Jfk – il Resolute Desk – è stata temporaneamente rimossa dallo Studio Ovale per un intervento di restauro. La decisione è stata presa dall’attuale Presidente, Donald, dopo un episodio curioso avvenuto durante la visita deldi un noto imprenditore. La notizia, riportata per prima da una testata americana, ha rapidamente fatto il giro dei social.Mentre il padre discuteva con i giornalisti su temi economici, il piccolo, di appena quattro anni, ha esplorato liberamente l’ufficio presidenziale. A un certo punto, si è infilato un dito nele ha poi toccato la. La scena, trasmessa in diretta televisiva, non è passata inosservata, spingendo il Presidente, noto per la sua attenzione all’igiene, a richiedere la rimozione del tavolo storico.