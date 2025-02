Ilfattoquotidiano.it - Il Fattore Umano, su Rai3 la voce e la musica di Tom Waits per raccontare le storie degli ultimi. L’anticipazione

Un’immersione tra glidella terra: è il documentario Ultima Fermata di Angelo Loy, Martino Mazzonis e Luigi Montebello, con la collaborazione di Davide Rinaldi, proposto da “Il”, in onda martedì 25 febbraio alle 23.10 su Rai 3. In primo piano la condizione dei cittadini statunitensi senza fissa dimora, vittime di un sistema privo di reti di protezione, costretti a vivere in condizioni di marginalità estrema. Ad accompagnare le loro, lainconfondibile di Tom, che torna a suonare dopo anni di assenza dai palcoscenici, in esclusiva per “Il”. Con le poesie tratte da Seeds on Hard Ground, il musicista fa da contrappunto al paesaggio di volti e situazioni raccontate nel documentario.“Il” è un programma di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello.