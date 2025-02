Il falso video delle schede elettorali pro AFD distrutte durante le elezioni in Germania

Leggi su Open.online

Circola undove si sostiene che il voto per corrispondenza,le recentiin, sia stato in qualche modo manomesso. Nella clip si sostiene che lesarebbero state, ma quelle riguardanti il voto favorevole all’AFD. Si tratta di una scena già vistaleamericane, anche in questo caso falsa.Per chi ha frettaSi sostiene che ilsarebbe stato filmato ad Hamburgo.Le autorità locali hanno denunciato la falsità del.Le buste riprese nelsono di un colore totalmente diverso a quelle originali usate nel voto del 2025.AnalisiIlviene condiviso con la seguente descrizione:Unmostra i voti postali dell’AFD distrutti poco primatedesche. . la “democrazia” UE in. Prima hanno annullato lein Romania, ora vogliono cancellare i voti dell’AfDSui social, levengono indicate come provenienti da Hamburgo.