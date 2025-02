Linkiesta.it - Il discorso di Keir Starmer al G7 a sostegno di Kyjiv

Leggi su Linkiesta.it

Il primo ministro britannicoha tenuto il suoal G7 a tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, confermando ile affermando che qualsiasi accordo di pace deve basarsi su un’Ucraina sovrana, con solide garanzie di sicurezzaEcco il testo completo:Colleghi, lasciatemi iniziare con Volodymyr dicendo che, in questo giorno più di tutti, voglio rendere omaggio alla tua leadership, Volodymyr. Ed è giusto che oggi, in questo triste anniversario, siamo uniti. Da tre anni siamo compatti nell’opporci alla barbara invasione russa. E da tre anni siamo pieni di ammirazione per l’incredibile risposta del popolo ucraino.La loro voce deve essere al centro dello sforzo per la pace. E voglio essere chiaro: io la sento. Penso ai soldati e ai civili che ho incontrato asolo poche settimane fa, nell’unità di terapia intensiva, nel reparto ustionati; ai testimoni degli orrori di Bucha; ai bambini che vivono sotto bombardamento costante; ai soldati che si addestrano nel Regno Unito, pronti a partire per il fronte.