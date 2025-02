Sport.quotidiano.net - Il derby/1. Amadio: "Ci può stare il pareggio contro un avversario forte»

"Si può sempre fare un qualcosa in più e lo abbiamo fatto rispetto a loro, ma ci puòiluna squadracome il Chiesanuova". Peppino, tecnico del Montefano, analizza ilterminato con il risultato a occhiali. "Diamo continuità – aggiunge il tecnico – al nostro cammino, l’altro aspetto positivo della giornata è non avere subito gol, ma dobbiamoancora molto attenti perché la classifica non è affatto tranquillizzante e ci sarà da lottare fino alla fine, come del resto sapevamo sin dall’inizio". Nella ripresa il Montefano ha cercato la vittoria. "Tutto sommato il risultato è giusto al termine di una gara equilibrata, tuttavia – spiega Lorenzo Gigli, diesse del Montefano – abbiamo spinto di più e negli ultimi 20 minuti abbiamo creato qualche occasione mentre loro hanno agito di rimessa senza crearci preoccupazioni".