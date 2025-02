Ilgiorno.it - Il delitto di Parabiago. Chiesti due milioni di risarcimento. Altra perizia in arrivo

Chiesto unda oltre duedi euro per l’omicidio di Fabio Ravasio. Una richiesta risarcitoria pari a duee 150 mila euro per l’esattezza. È questa la cifra avanzata dalle parti civili nel processo in Corte d’Assise per l’omicidio di Fabio Ravasio, il trentanovenne travolto e ucciso lo scorso 9 agosto ada un’auto che inizialmente si credeva fosse pirata, ma che nascondeva invece un progetto omicida ben articolato. Unche ha sconvolto la comunità parabiaghese, ma non solo, e che, con il procedere del dibattimento, sta assumendo contorni sempre più inquietanti. A chiedere giustizia nella seconda udienza di ieri mattina in Corte di Assise a Busto Arsizio, sono le tre parti civili ammesse al procedimento: Annamaria Trentarossi e Mario Ravasio, i genitori della vittima, rappresentati dagli avvocati Barbara D’Ottavio e Francesco Arnone e dal professor Francesco Camilletti, e Giuseppe Ravasio, cugino del giovane assassinato.