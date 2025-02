Liberoquotidiano.it - Il Decreto Milleproroghe è legge: le principali novità e le prime riflessioni di Claudio Vinci, Cassazionista

Il, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 20 febbraio, è ormaidello Stato e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come di consueto, il provvedimento contiene una serie di misure variegate, pensate per rispondere alle esigenze di diversi settori. In questo contesto, emergono alcunerilevanti che meritano attenzione, ma anche alcunesulla necessità di riforme strutturali a lungo termine. La riapertura della rottamazione-quater è, senza dubbio, uno degli aspetti più discussi. Grazie a questa misura, chi era stato escluso in passato per il mancato pagamento di una rata potrà rientrare nel beneficio, riprendendo il percorso di saldo agevolato, con termine fissato al 30 aprile 2025. Tuttavia, è importante sottolineare che questa riapertura non prevede l'ampliamento della rottamazione ad altri debiti, limitandosi a quelli già presenti nella prima istanza.