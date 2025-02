Panorama.it - Il cyber colpo del secolo

Leggi su Panorama.it

Giusto la settimana scorsa avevo scritto di “crypto furbate” e mi tocca l’ingrato compito di riscriverne mettendo a tema la “crypto-follia”. Partiamo dalla notizia che poi è sempre una scusa per parlare d’altro. Bybit, un exchange di criptovalute è stato oggetto di un attacco informatico che ha portato alla sottrazione dell’equivalente di oltre un miliardo di dollari, trafugati da uno dei suoi cold wallet (borsellini elettronici conservati in sistema isolati dalla rete). Bene iniziamo a fare le nostre considerazioni. Prima considerazione. Si parla del più grande furto della storia per il mondo delle crypto-valute. Diciamo che se le consideriamo un equivalente del denaro potremmo tranquillamente affermare che si tratta del più grande furto in valuta di tutti tempi. Prima della digitalizzazione per rubare quella cifra, immaginiamo in banconote da 100 dollari, ci sarebbe stato il problema di trasportare 10 tonnellate di “carta” con un ingombro pari a circa 16 container di grandi dimensioni.