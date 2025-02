Dayitalianews.com - Il curioso caso di San Pelino, il paese ostaggio dei ladri che ha deciso di farsi giustizia da solo

Leggi su Dayitalianews.com

Sanè un piccolovicino ad Avezzano, in Abruzzo, di appena 2.000 abitanti. Fino a poco tempo fa regnava la tranquillità e, come si diceva una volta, “si potevano tenere le chiavi vicino le porte”. Oggi non è più così, anzi, ilda tempo è ormaidie malviventi che mettono a segno periodicamente furti all’interno delle abitazioni, scatenando il panico tra la popolazione.L’ondata di furti a SanLa popolazione è esasperata e la situazione è così grave che ilè arrivato addirittura in tv, dove se n’è parlato a Quarta Repubblica. Gli abitanti hanno raccontato che sono stati costretti a mettere i fermi dietro alle persiane e alle ringhiere, o a installare dispositivi d’allarme altamente sofisticati.Un cittadino in tono minaccioso ha detto: “Se entrano in casa mia, non so come ne escono”, mentre un altro ha rivelato che la sua bimba dopo aver subito un furto in casa, ha paura addirittura di mettersi il pigiama nella sua cameretta.