Monzatoday.it - Il curioso caso dell'annuncio per la tenuta della Brianza frequentata anche dai vip: "Non è in vendita"

Leggi su Monzatoday.it

"Prestigioso complesso innel cuore". E ancora: "Agriturismo in". L'- se si fa una rapida ricerca in rete - c'è: la proprietà -se non viene mai volutamente menzionata - è inequivocabilmente riconoscibile. E' ladi una società che inè.