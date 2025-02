Ilrestodelcarlino.it - Il cratere nel post 110%: "Tutelare i terremotati"

La ricostruzione-sisma nelle Marche ha segnato notevoli progressi tra il 2023 e il 2024, con un incremento del 57% rispetto al totale delle erogazioni dal 2016. Lo sottolinea il commissario Guido Castelli, evidenziando come, "solo nel 2024, è stato versato oltre un miliardo di euro alle imprese, con ulteriori 170 milioni già erogati nel 2025". Un punto cruciale è la gestione della transizione tra una ricostruzione supportata dal Superbonus, valida fino al 31 dicembre 2025, e una ricostruzione basata esclusivamente sul contributo sisma. Castelli ha sottolineato l’obiettivo di eliminare o ridurre i rischi finanziari per i, derivanti dalla bolla inflattiva e dalle manovre speculative nel settore edilizio. In collaborazione con le regioni, è stata effettuata un’analisi dettagliata delle pratiche di ricostruzione privata per individuare le situazioni in cui intervenire con maggiorazioni mirate.