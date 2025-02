Lanazione.it - Il confronto a viso aperto sul futuro

L’inatteso ko rimediato allo stadio Lungobisenzio contro il San Marino, vittorioso meritatamente per 2-0, ha riportato il Prato in una situazione difficile. E non solo di classifica, dove le lunghezze di margine sulla zona playout sono scese da sei a quattro. Ma anche a livello ambientale. Nell’immediato post partita, Marco Mariotti ha alzato la voce, assumendosi le responsabilità per la prestazione "ignobile" (come l’ha definita proprio il tecnico biancazzurro) dei suoi e mettendosi pure in discussione ("fossi nella società farei delle profonde riflessioni, anche su un eventuale esonero dell’allenatore"), ma al contempo mandando anche un messaggio chiaro al presidente Stefano Commini, assente come già successo in occasione del derby perso con la Pistoiese. "Vorrei che oltre a me, anche qualcun altro ribaltasse lo spogliatoio", le parole pronunciate dal trainer dei lanieri.