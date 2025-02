Velvetgossip.it - Il compagno di Sonia Bruganelli racconta il loro amore in tv: Stiamo bene e non è faticoso

Leggi su Velvetgossip.it

Angelo Madonia, 40 anni, è tornato a far parlare di sé, questa volta perre la sua storia d’con, ex moglie del noto presentatore Paolo Bonolis. Dopo la sua recente partecipazione a “Ballando con le Stelle” al fianco della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, Madonia ha colto l’occasione per esplorare il suo legame con lain un’intervista a “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo.Durante l’intervista, Madonia ha espresso la sua serenità riguardo al “fantasma” di Paolo Bonolis, affermando: “Abbiamo un vissuto,, non è.” Queste parole evidenziano la stabilità dellarelazione, nonostantesia madre di tre figli avuti con Bonolis, mentre Angelo ha due figlie da una precedente relazione. Questa composizione familiare allargata non sembra costituire un ostacolo per la coppia, che ha trovato un modo per accettarsi con tutte le complessità della vita.