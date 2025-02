Anteprima24.it - Il Comandante della Legione Carabinieri ‘Campania’ in visita ai presidi territoriali della Piana del Sele

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi, il Generale di Divisone Canio Giuseppe LA GALA,“Campania” di Napoli, ha fattoalle Compagniedi Eboli e di Battipaglia, importantiarealidel. L’alto Ufficiale è stato ricevuto dai rispettivi comandanti di Compagnia, Capitano Greta Astrid GENTILI e Samuele BILETI, e da una rappresentanza di personale dei vari reparti dell’Arma operanti in quel vasto territorio a sud del capoluogo provinciale. Il Generale LA GALA ha ringraziato tutti i militari per l’impegno quotidianamente profuso nel servizio d’Istituto in aree geografiche complesse, caratterizzate da molteplici e variegati fenomeni criminali e da una significativa presenza di immigrati, talvolta irregolari.