Il classico Gin&Tonic rivisitato in chiave London Dry | la ricetta

IlGin&TonicinDry porta la firma di Casoni. Stile inglese nella sua essenza, spirito emiliano inconfondibile sul palato, il nuovo Gin TabarDry si presta alla perfezione per cocktail dal gusto secco, vibrante e cristallino, da gustare in compagnia. Con Tabar il Gin&Tonic ha tutto un altro sorso!Ingredienti5 cl Gin TabarDry15 cl acqua tonicascorza di limoneTecnica: buildBicchiere di servizio: highballProcedimentoRaffredda un bicchiere highball riempiendolo con abbondante ghiaccio e mescolando delicatamente con un bar spoon per raffreddare le pareti del bicchiere. Scola l’acqua in eccesso.Misura 5 cl di Gin TabarDry con un jigger e versalo nel bicchiere sopra il ghiaccio. Aggiungi quindi 15 cl di acqua tonica, versandola delicatamente per mantenere l’effervescenza.