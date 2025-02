Il cervello di donne e uomini invecchia diversamente. La scoperta con l'AI che può cambiare le cure dell'Alzheimer

Leggi su Open.online

Assieme al resto del corpo, anche il. Ma la velocità a cui avviene l’mento può variare molto sulla base di moltissimi fattori. Per questo, misurarne l’età solo tramite una risonanza magnetica, come si fa normalmente, produce un risultato parziale. I medici capiscono l’età del, ma non quanto velocemente stando o in quali momenti l’mento accelera e decelera. Informazioni aggiuntive che possono essere calcolate grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, così da prevenire e curare tempestivamente le demenze e il declino cognitivo. I risultati emergono da un nuovo studio dell’Università della California del Sud pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze, Pnas. Cosa cambia con il modello AI Il modello di intelligenza artificiale utilizzato è stato addestrato grazie ai dati ricavati dalle risonanze magnetiche di oltre 3 mila pazienti adulti senza problemi cognitivi.