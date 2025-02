Davidemaggio.it - Il cast di San Marino Song Contest 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Sansi prepara ad eleggere il proprio rappresentate per l’Eurovision. E’ tutto pronto, infatti, per la finale di San, prevista il prossimo 8 marzo. Il concorso, conosciuto fino ad ora con il nome Una voce per San, vedrà alla conduzione Flora Canto e Francesco Facchinetti e verrà trasmesso in diretta tv e radio alle 20.30 su SanRTV, Radio San, Rai Radio2 (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.Sono stati diffusi i nomi dei 20 finalisti, provenienti da sei diversi stati europei. Tra tutti, spuntano i numerosi candidati italiani, ben 14. Si tratta di nomi noti: da Bianca Atzei a Marco Carta, passando anche per Luisa Corna e Pierdavide Carone, tra i protagonisti di Ora o Mai Più, il talent show in onda il sabato sera su Rai1 che sabato prossimo eleggerà il vincitore.