Movieplayer.it - Il cast di It Ends With Us ha sostenuto Blake Lively nello scontro con Justin Baldoni sul montaggio del film?

Leggi su Movieplayer.it

I protagonisti delItUs si sarebbero rifiutati di promuovere ilse non fosse stato approvato ilvoluto da. Ildi ItUs avrebbenei mesi precedenti l'arrivo nelle sale del, schierandosi totalmente a favore dell'attrice. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, infatti, gli attori si sarebbero rifiutati di promuovere l'adattamento del romanzo di Colleen Hoover se non fosse stato usato ilvoluto dalla protagonista. Ilera a favore di? Tra le pagine della rivista si raccontano i dettagli delloavvenuto tra, confermando che nel mese di aprile 2024 si è iniziato a lavorare a due versioni diverse del. La protagonista .