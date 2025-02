Quotidiano.net - Il caso delle pensioni di marzo 2025: pagate prima in Posta e poi in banca. Attenti agli importi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 febbraio– Quando vengonoledi? Che importo hanno? Ci sono aumenti? Sono le domande che molti pensionati si stanno facendo in vista del pagamento del rateo di. Ma andiamo con ordine. Pagamenti inin “ritardo” La pensione inIl cedolino online Le addizionali Irpef locali MILANO 02/04/2002UFFICIOLE POSTE RITIROANZIANI PENSIONE SICUREZZA CONTROLLI BANCO SPORTELLO FOTO GUATELLI/NEWPRESS PER LUCIDI TOGNOLATTI SERVIZIO POSTE UFFICILI BARONI Pagamenti inin “ritardo” Come successo anche nel mese di febbraio, anche aper uno “scherzo del calendario” chi ha il pagamentoin(sia il ritirosportelli che l’accredito sul conto) avrà il denaro a disposizionedi chi ha l’accredito in