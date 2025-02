Bolognatoday.it - Il Carnevale per i vecchi dentro: "La Vita a 30 anni Carnival Show"

Leggi su Bolognatoday.it

Sabato 1 marzo all'Estragon di Bologna "Laa 30"Se anche per te ilha perso ogni significato da quando hai iniziato a girare tra paglicci tutti i giorni. Se anche tu non sai se vestirti da Batman o Spiderman perché sei un mix tra i due, cioè senza poteri come.