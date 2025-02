Lanazione.it - Il Carnevale dei grandi numeri: il borgo in festa per Senzabriglie

SANSEPOLCROCon la benevola assistenza delle condizioni meteorologiche, il2025 ha portato il pubblico atteso per le strade di Sansepolcro nell’evento che si è tenuto l’altro ieri e con la sfilata che, partita da Porta Romana, si è conclusa in viale Armando Diaz, nel cuore di Porta Fiorentina, poiché quest’anno è indisponibile piazza Torre di Berta a causa dei lavori di ripavimentazione. Tanta la gente che ha raggiunto la città pierfrancescana, compresi i vicini di Anghiari, con i quali dal 2023 è in atto il proficuo accordo per la calendarizzazione delle domeniche al fine di evitare le sovrapposizioni fra i corsi mascherati e di far divertire così per due volte anziani, adulti e bambini. C’erano ovviamente anche le maschere simbolo dei due centri, "Il Sambudellaio" di Anghiari (Fabio Mercati) e "" di Sansepolcro (Giuliana Del Barna) in mezzo alla decina di gruppi che hanno partecipato, oscillanti fra i dieci e i venti componenti, che – seppure in forma scherzosa e divertente – hanno comunque portato all’attenzione temi interessanti.