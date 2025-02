Thesocialpost.it - Il calciatore nigeriano Abubakar Lawal morto in Uganda: caduto dal balcone, aperta un’inchiesta

KAMPALA – La polizia ugandese ha avviato un'inchiesta sulla morte misteriosa del calciatore nigeriano Abubakar Lawal, precipitato dal balcone di un centro commerciale nella capitale. L'attaccante, 29 anni, militava nel club di prima divisione Vipers Sports Club. Secondo quanto riportato dalla Bbc, Lawal si trovava nell'edificio per far visita a un'amica che alloggiava in uno degli appartamenti residenziali annessi al centro commerciale. Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza e conducendo interrogatori per ricostruire le circostanze dell'accaduto. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la morte improvvisa e prematura del nostro amato giocatore, Abubakar Lawal"