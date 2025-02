Ilrestodelcarlino.it - Il bus torna indietro per due ragazze e oltre 40 persone fanno ritardo

Ascoli, 25 febbraio 2025 – Quanti hanno sognato almeno una volta nella vita di avere a propria disposizione una corriera di linea che ti attende se sei ino addiritturaa riprenderti dopo una semplice richiesta? A Urbino qualche giorno fa il sogno si è trasformato in realtà, con buona pace delle altre quarantache erano arrivate puntuali e che si sono beccate un’ora diper un gesto di gentilezza un po’. esagerato. La segnalazione del surreale episodio ci giunge da Luca Polidori, urbinate che fruisce da anni, quasi tutte le settimane, dei servizi di autolinee Senesi Offida, che effettuano quotidianamente il collegamento Ascoli-Urbino-Ascoli. “Venerdì scorso, come spesso mi capita per raggiungere la famiglia – ci racconta – sono salito alle ore 15 sul bus, al capolinea di borgo Mercatale, diretto a Senigallia, una delle fermate intermedie.