Quotidiano.net - Il Bologna e la volata per l’Europa

Leggi su Quotidiano.net

Cambia tutto vivere sotto pressione", diceva Al Pacino, vestendo i panni del male, nell'iconica pellicola 'L'avvocato del Diavolo'. Domani sera allo stadio Dall'Ara c'è una partita che fa schizzare il termometro della pressione fino alla punta.-Milan vale un pezzo bello grande di Europa. Rossoblù e rossoneri appaiati a 41 punti in classifica: con la possibilità di scavalcare la Fiorentina sesta e riavvicinare la Lazio quinta e la Juventus quarta. Al Dall'Ara passa forse l'ultimo treno con un posto in Champions. Ma come ci arriva il? Ne parliamo con Beppe Tassi, storica firma del Carlino e opinionista televisivo.