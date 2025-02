Ilrestodelcarlino.it - Il Basket Project sul velluto. Capra Team avanti tutta

Nel campionato di B femminile tutto facile per il Faenzacontro ilRosa Forlì. Le faentine si aggiudicano il derby 66-53 (12-14; 41-31; 55-42). Nel prossimo turno giocheranno domenica alle 20.30 sul campo dell’imbattuta capolista Cavezzo. Il tabellino di Faenza: Panzavolta 8, Babini 7, Cavina, Ciuffoli C. 12, Ceroni 8, Mazzoni, Minguzzi 2, Zoli, Rotaru 5, Onyekwere 6, Bernabè 4, Ciuffoli E. 14. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 42; Puianello 34; Valdarda e Piumazzo 32; Castel San Pietro* e Rimini 28; Valtarese 22; Cesena, San Lazzaro e Faenza 20; Fidenza* e Scandiano 18; Castello d’Argile e Parma 8; Ferrara 4; Forlì 0. * gare in meno Nella C femminile ilRavenna chiude da imbattuta la prima fase del campionato, superando 69-34 (12-8; 27-16; 45-21). Vittoria anche per l’Hakuna Matata San Pietro in Campiano, impostasi al fotofinish 54-53 (15-6; 24-21; 35-38) sul campo del CSI Sasso Marconi.