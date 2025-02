Lanazione.it - Ikea, dipendenti a braccia incrociate: "Saltata la trattativa sul contratto"

Leggi su Lanazione.it

di Sandra Nistri Sciopero per l’intera giornata con presidio di due ore davanti all’ingresso del negozio di Sesto, ieri, dei lavoratori del colosso svedese del mobile. L’iniziativa rientra nella mobilitazione indetta in tutta Italia da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil, che hanno deciso di interrompere le trattative per il rinnovo delintegrativo aziendale (è in campo in totale un pacchetto di 24 ore di sciopero, articolato in 8 ore a livello nazionale e 16 ore a livello territoriale). "Dopo unache va avanti da un anno e mezzo – spiega Veronica De Michele Fisascat Cisl Firenze e Prato – non c’è stata alcuna apertura da parte dell’azienda, in particolare su alcuni punti relativi ai nuovi punti vendita. In questi siti infatti, cheè riuscita ad aprire grazie a fatturati importanti, non ci sono le stesse agibilità sindacali che esistono nei negozi più vecchi".