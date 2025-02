Dilei.it - Ignazio Moser: “De Martino farà Sanremo”. E parla delle buste ricevute al matrimonio con Cecilia

senza filtri. L’ex ciclista, ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, hato del suo rapporto con Stefano De, ex marito della cognata Belen Rodriguez. E soprattutto del suoconRodriguez, arrivato dopo una lunga relazione sbocciata davanti alla telecamere. E il figlio di Francesconon ha avuto remore a svelare i dettagli più scomodi,ndo addiritturaalle sue nozze, celebrate lo scorso giugno.Le parole disu Stefano DeRodriguezOspite del podcast Che fatica la vita da bomber,ha rivelato di avere un rapporto molto bello con Stefano De, suo ex cognato. “Abbiamo un bel legame. Lui è molto bravo, talentuoso, diventerà il top.. Sa fare tutto, canta, balla, è bello e simpatico!”, ha dichiarato il marito diRodriguez non esitando a definire l’ex marito di Belen Rodriguez il suo presentatore preferito.