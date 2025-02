Anteprima24.it - Ieri in Campania: tentativi di truffe agli anziani in Irpinia. Nel casertano ingente sequestro ad un influencer

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 24 febbraio 2025. Avellino – “Sua figlia ha provocato un incidente, servono dei soldi”. Torna in azione la banda delleche da questa mattina avrebbero tentato di raggirare almeno tre persone telefonicamente. (LEGGI QUI) Benevento – “Amo Benevento e il Benevento”. Un messaggio chiaro quello lanciato questa mattina da Oreste Vigorito. Il periodo complicato per il Benevento Calcio, che ha perso la vetta del Campionato di Serie C e non vince una partita dal 5 gennaio scorso, è stato al centro delle dichiarazioni rese dal massimo dirigente del sodalizio sannita e presidente di Confindustria Oreste Vigorito a margine dell’assemblea Ance al Teatro Comunale. (LEGGI QUI)Caserta – La Polizia di Stato di Caserta ha sequestrato vari oggetti preziosi ad un “”, per un valore complessivo di circa 120mila Euro.