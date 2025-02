Quotidiano.net - Ieg guarda al mondo: "Non soltanto business, siamo l’hub dei saperi"

Crescita globale, mando sempre agli interessi e alle necessità dei territori. In due concetti, ecco la strategia di Ieg, Italian Exhibition Group, una realtà che con le proprie strutture fieristiche e congressuali di Rimini e Vicenza ha raggiunto la leadership nazionale nell’organizzazione diretta di eventi. Nel contempo, Ieg ha via via sviluppato una ricca attività all’estero, anche grazie a joint-venture con organizzatori globali o locali, che hanno posizionato la società tra i principali player europei del settore fieristico. "Ieg – spiega il presidente Maurizio Ermeti – non è infattiun organizzatore fieristico, ma un vero e proprio hub di conoscenze. Alle nostre manifestazioni si fa, ma al contempo si creano delle occasioni di formazione, di crescita professionale e cultura aziendale, si entra in contatto con i, si apprendono innovazioni e tendenze, che a loro volta ne generano di nuove.