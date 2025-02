Ilveggente.it - I pronostici di martedì 25 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

di25: Inter-Lazio in, Barcellona-Atletico Madrid indel Re e quattro partite di.Ripartono i quarti di finale dicon la sfida tra Inter e Lazio: in caso di vittoria la squadra allenata da Simone Inzaghi troverebbe nelle semifinali il Milan per l’ennesimo derby stagionale. Nonostante lo stato di forma non particolarmente brillante, i nerazzurri restano favoriti per il passaggio del turno contro una Lazio alle prese con alcune assenze importanti.Idi25del Re (LaPresse) – IlVeggente.it Indel Re siamo già alle semifinali, con la partita di andata tra Barcellona e Atletico Madrid che promette scintille e gol. Il precedente stagionale in campionato lo hanno vinto – non senza una buona dose di fortuna – i colchoneros, ma stavolta dovrebbe andare diversamente.