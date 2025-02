I programmi in tv oggi 25 febbraio 2025 | film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Miss Fallaci, su Canale 5 Inter-Lazio. Guida aiTv della serata di martedì 25Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 25? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 L’effetto farfalla. L’ispettore di polizia Carl Mørck indaga sul caso del quattordicenne Marco, di etnia rom, arrestato alla frontiera danese. Era in possesso del passaporto di un funzionario pubblico scomparso, in precedenza accusato di pedofilia e oggetto di indagini approssimative. Un grave pericolo grava sul ragazzo a causa di ciò che sa, ma lui tace. Su Rai Movie dalle 21.10 Quelli della “San Pablo”.