I portali di ricerca lavoro a confronto | tipologie strategie tipi di aziende e settori

C’è una necessità, oggi, con l’attuale congiuntura economica. Quella di far combaciare le esigenze di chie quelle di chi lo offre. Non è scontato che, nonostante la condivisione di informazioni al massimo livello, ci possano essere delle realtà in grado di creare questo link. A volte, chi cerca unnon ha idea di poter trovare la realtà più adatta alle proprie esigenze magari a pochi passi di distanza dal luogo in cui risiede; allo stesso tempo, chi offre– non incontrando i profili giusti – cade nei soliti luoghi comuni che, troppo spesso, animano le pagine di cronaca dei giornali italiani. Quante volte avete sentito di datori diche offrono contratti di tutto rispetto e che non trovano personale? Non si può sempre attribuire la responsabilità di tutto questo a “giovani choosy” (tanto per citare una sfortunata espressione dell’ex ministro Elsa Fornero).