I pionieri del divano e la scommessa della contemporaneità

Flexform è tra le dodici aziende che sono state premiate per la loro ininterrotta presenza a tutte le edizionimanifestazione dal 1961 ad oggi, condividendo e accompagnando la storia e l’evoluzione del Salone del Mobile. È un’autentica task force familiare dell’arredamento che si sussegue da tre generazioni. Agli inizi del Novecento la famiglia Galimberti avviò un laboratorio artigianale per realizzare poltrone e divani. Nel 1959 i fratelli Romeo, Pietro e Agostino Galimberti decisero di chiamare l’attività Flexform di Galimberti, commercializzando i prodotti in ambito locale. Erano gli anni del boom economico e le intuizioni geniali venivano premiate. Quindi nel 1967 la società diventò Spa e si trasformò da laboratorio artigianale a industria. Iniziarono le collaborazioni con architetti e creativi italiani, molti dei quali diventati protagonisti del design italiano.