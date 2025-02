.com - I Pet Shop Boys tornano al Lucca Summer Festival, i biglietti

I Pettorneranno alper la loro unica data italiana del 2025I Pettorneranno aldomenica 20 luglio per la loro unica data italiana del 2025 in questo tour. Otto anni dopo la loro ultima esibizione al, Neil Tennant e Chris Lowe porteranno il loro spettacolo DreamWorld – The Greatest Hits Live a Piazza Napoleone.I Petsono inseriti nel Guinness dei Primati come il duo di maggior successo nella storia della musica britannica, con 44 singoli nella Top 30 del Regno Unito, tra cui 22 nella Top 10 e quattro numeri uno, e 15 album in studio, tutti entrati nella Top 10 delle classifiche britanniche.The Independent ha affermato: “La loro carriera ha dimostrato costantemente che la musica pop e l’arte alta non solo possono coesistere, ma anche superare le forme musicali ritenute superiori.