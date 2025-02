Lanazione.it - I Pet Shop Boys al Lucca Summer Festival. Unica data in Italia nel 2025

, 25 febbraio– Domenica 20 luglioaccoglierà il ritorno dei leggendari Petin occasione del, unico concerto inper questo anno. A distanza di otto anni dalla loro ultima esibizione nello stesso contesto lucchese, Neil Tennant e Chris Lowe saranno protagonisti di un evento in piazza Napoleone, dove presenteranno il loro spettacolo "Dreamworld - The Greatest Hits Live". Icone della musica britannica I Petrappresentano un'icona della musica britannica, inseriti nel Guinness dei primati come il duo più acclamato nella storia musicale del Regno Unito. Vantano ben 44 singoli nella Top 30 britannica, di cui 22 nella Top 10 e quattro al primo posto, oltre a 15 album in studio che hanno tutti raggiunto le vette delle classifiche.