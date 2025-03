Leggioggi.it - I pagamenti Inps di marzo 2025: ADI, pensioni, Assegno unico, Naspi. Le date in calendario

Nel mese diproseguono le liquidazioni delle principali prestazioni riconosciute dall’a fronte di eventi che impediscono alle persone di avere un adeguato sostegno economico.Le motivazioni all’origine dell’attività assistenziale garantita dall’Istituto sono tassativamente previste dalla legge e riguardano, tra le altre, gli eventi di vecchiaia, disoccupazione, esclusione sociale oltre che di inserimento – reinserimento lavorativo.Ecco ildeidi.Per ricevere news e aggiornamenti costanti su questi temi, iscriviti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi Indice PagamentodiPagamentodi inclusione Pagamento SFL die Dis-CollPagamentodiPagamentodiIl cedolino della pensione dirispetta le seguenti scadenze, come da Circolaredel 28 gennaio, numero 23, in particolare: Per chi ritira lein contanti presso gli uffici postali il giorno disponibilità valuta è sabato 1°;Per coloro che ricevono gli accrediti in conto corrente il giorno disponibilità valuta è lunedì 3