I muri sugli investimenti cinesi nella nuova politica di Trump spiegati dall'avv. Picotti

Il memorandum America First Investment Policy dellaamministrazioneintende, da un lato, favorire glinegli Stati Uniti, dall’altro tracciare dei confini netti in nome della sicurezza nazionale. A ora, rappresenta solo un atto di indirizzo politico, che sul secondo punto rinvia all’armamentario giuridico esistente, dal CFIUS all’IEEPA, senza suggerire espressamente delle modifiche, quanto piuttosto un utilizzo più assertivo dello stesso nei confronti della Repubblica popolare cinese. Oggetto delle linee guida sono la tutela di tecnologie e asset strategici americani in relazione a diverse operazioni:in entrata,in uscita, controlli all’esportazione. I primi si riferiscono al rischio di penetrazioni di soggetti legati a Pechino nel mercato domestico, tramite acquisizioni interessate atte a controllare snodi cruciali del sistema-paese (infrastrutture, materie prime critiche, approvvigionamenti), entrare in possesso di know-how e proprietà intellettuale, insediarsi in terreni prossimi ad aree militari sensibili; gli altri due invece concernono la fuoriuscita di capitali, beni e tecnologie strategiche americane, tramiteo esportazioni, verso realtà, con l’effetto di sostenere lo sviluppo tecnologico, industriale e militare di Pechino.