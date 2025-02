Ilgiorno.it - I lavori per i bagni del metrò in Duomo? Affidati alla società del broker della droga legato alla 'ndrangheta

"Nel 2022, Saverio Lo Mastro, sempre con l'impresa G.Group srl, stipulava un contratto per la ristrutturazione deipubblici siti nei locali Atmmetropolitana di Milano, fermata". Ihanno preso il via il 9 maggio di tre anni fa, come da telefonata tra il titolare (fittizio)e Francesco Orazio Desiderato. Sì, perché, secondo le indagini di Antimafia e carabinieri, dietro il geometra vibonese finito ai domiciliari all'alba di martedì 25 febbraio 2025, c'era uno deipiù influentiLombardia, nipote di Antonio Mancuso alias "Zio 'Ntoni" dell'omonima 'ndrina di Limbadi e a sua volta arrestato dai militari del Nucleo investigativo di via Moscova, coordinati dal pm Gianluca Prisco e guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino.