Ilrestodelcarlino.it - I giovani rossoneri a Oddo e Tassotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sconfitta casalinga rimediata contro il Pescara domenica scorsa è costata la panchina del Milan Futuro a Daniele Bonera. La società rossonera – a fronte dell’impossibilità di arrivare al ct della Nazionale italiana Under 19 Bollini – ha deciso di affidare il timone ad un altro ex calciatore del Diavolo, Massimo. L’ex allenatore della Spal sarà affiancato da Mauro, che qualche settimana fa era stato inserito nello staff di mister Bonera.ha firmato un contratto di un anno e mezzo, legato però al raggiungimento della salvezza. Da diverse partite la panchina di Bonera era appesa a un filo: il Milan ha riflettuto a lungo prima di prendere la decisione di esonerarlo, ma 22 punti in 28 giornate con un bilancio di quattro vittorie (due delle quali contro la Spal), 10 pareggi e 14 sconfitte sono un bottino davvero troppo modesto.