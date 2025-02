Ilgiorno.it - I giovani e la cittadinanza digitale

Razzante*Il 22 ottobre potrebbe presto diventare la Giornata nazionale della. Lo prevede una proposta di legge già approvata al Senato e ora in discussione alla Camera, che punta a "promuovere l’alfabetizzazione e l’educazionein tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado". Un’iniziativa in linea con gli eventi proposti dai Paesi del Consiglio d’Europa che, nel dedicare il 2025 al tema dell’educazione alla, hanno auspicato la promozione negli Stati di Giornate o Settimane volte all’approfondimento e alla discussione del tema. L’obiettivo della proposta di legge è quello di stimolare la riflessione e il confronto sull’uso etico degli strumenti digitali. Non basta, infatti, alimentare il circuito delle competenze tecniche, ma è necessario trasmettere alle nuove generazioni la visione di una Rete solidale, inclusiva, rispettosa dei diritti individuali e profondamente democratica, cioè al servizio di tutti e non solo dei più forti e di controlla le tecnologie.