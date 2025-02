Ilrestodelcarlino.it - I fratelli Suljanovic impressionano. Che prova nella nazionale austriaca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prima gara disputata insieme con la casacca dellamaggiore, ihanno scritto la prima di tante future pagina da protagonisti con la selezione. È mancata solo la ciliegina sulla torta, visto che l’Albania ha espugnato per 67-78 il palasport di Schwechatgara valida per le pre-qualificazioni europee ai mondiali 2027, ma la prestazione dei duedi origine bosniaca è stata davvero di ottimo livello. Per Imran, atleta dell’Under 19 Unahotels, si trattava dell’esordio assoluto’senior’ ed è stato segnato dallo starting-five e da un tabellino che recita 11 punti con 3 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi in 25 minuti giocati. Per suo fratello Omer, in prestito in serie A2 a Piacenza, alla quarta presenza inmaggiore, 9 punti con 3 rimbalzi e 1 assist in 17 minuti sul parquet.