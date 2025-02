Ilfattoquotidiano.it - “I documenti della falange armata. La decodifica dei misteri italiani”, in uscita oggi 25 febbraio il nuovo titolo edito Paper First

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I comunicatinon sono né cento, né mille, né diecimila, ma, nonostante tanta varietà linguistica, culturale e ideologica, sono un corpo unico. Non si può capire un comunicato, senza averlo contestualizzato con quelli che lo precedono e con quelli che lo seguono. Messi insieme riscrivono un pezzo di storia del nostro Paese.alle 17 ne parlano in diretta Giovanni Spinosa, Gorgio Mezzetti e Marco Lillo.Clicca qui per comprare il libroL'articolo “I. Ladei”, in25ilproviene da Il Fatto Quotidiano.